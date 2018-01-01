Wink
Сериалы
Тайны миллиардера
1-й сезон

Тайны миллиардера (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

8.72015, The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst 6 серий
Документальный, Детектив18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Документальный фильм-расследование НВО, в центре которого миллиардер Роберт Дерст, обвиняемый в серии нераскрытых убийств. Фильм содержит эксклюзивное интервью Дерста - первое за последние 30 лет.

Страна
США
Жанр
Криминал, Документальный, Детектив

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тайны миллиардера»