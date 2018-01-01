Тайны миллиардера (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыТайны миллиардера1-й сезон
8.72015, The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst 6 серий
Документальный, Детектив18+
О сериале
Документальный фильм-расследование НВО, в центре которого миллиардер Роберт Дерст, обвиняемый в серии нераскрытых убийств. Фильм содержит эксклюзивное интервью Дерста - первое за последние 30 лет.
СтранаСША
ЖанрКриминал, Документальный, Детектив
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.6 IMDb
- ЭДРежиссёр
Эндрю
Джареки
- ЭДАктёр
Эндрю
Джареки
- РДАктёр
Роберт
Дерст
- ГНАктёр
Гари
Наполи
- ДКАктриса
Дебора
Кэй Андерсон
- КДАктёр
Кевин
Дж. Хайнс
- ДДАктёр
Дик
Дегерин
- МСАктёр
Майкл
Саймон Холл
- МСАктёр
Марк
Смерлинг
- ЭДСценарист
Эндрю
Джареки
- МССценарист
Марк
Смерлинг
- ЗССценарист
Захари
Стюарт-Понтье
- ЭДПродюсер
Эндрю
Джареки
- ЗСПродюсер
Захари
Стюарт-Понтье
- Продюсер
Джейсон
Блум
- АКХудожница
Альмитра
Кори
- ЗСМонтажёр
Захари
Стюарт-Понтье
- МСОператор
Марк
Смерлинг