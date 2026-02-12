Тайна одиннадцати лет. Сезон 1
Wink
Сериалы
Тайна одиннадцати лет
1-й сезон

Тайна одиннадцати лет (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

9.12026, Тайна одиннадцати лет. Сезон 1 4 серии
Мелодрама16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Когда у Леры пропадает сестра и смертельно заболевает сын, у нее не остается другого выбора, кроме как вновь связаться с мужчиной, которого она бросила прямо у алтаря. Мелодрама «Тайна одиннадцати лет» — сериал о примирении с прошлым.

Перед самой свадьбой девушка Лера без объяснения причин расстается с женихом Алексеем и уезжает прочь из родного города. Спустя 11 лет она воспитывает сына Никиту, никому не рассказывая, что тогда произошло. Однако прошлое ее все-таки настигает. Лера узнает, что ее сестра Наташа, которая уже собиралась связать свою жизнь с печально известным преступником, куда-то пропала. Тем временем у Никиты обнаруживают тяжелую болезнь, помочь с которой может только пересадка костного мозга от подходящего донора. Теперь Лера вынуждена вновь найти Алексея и попытаться объяснить, что ее заставило сорвать их свадьбу.

Что она скрывала все это время, вы узнаете, когда будете смотреть «Тайна одиннадцати лет» (2026) онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Тайна одиннадцати лет»