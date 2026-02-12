Тайна одиннадцати лет (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Когда у Леры пропадает сестра и смертельно заболевает сын, у нее не остается другого выбора, кроме как вновь связаться с мужчиной, которого она бросила прямо у алтаря. Мелодрама «Тайна одиннадцати лет» — сериал о примирении с прошлым.
Перед самой свадьбой девушка Лера без объяснения причин расстается с женихом Алексеем и уезжает прочь из родного города. Спустя 11 лет она воспитывает сына Никиту, никому не рассказывая, что тогда произошло. Однако прошлое ее все-таки настигает. Лера узнает, что ее сестра Наташа, которая уже собиралась связать свою жизнь с печально известным преступником, куда-то пропала. Тем временем у Никиты обнаруживают тяжелую болезнь, помочь с которой может только пересадка костного мозга от подходящего донора. Теперь Лера вынуждена вновь найти Алексея и попытаться объяснить, что ее заставило сорвать их свадьбу.
Что она скрывала все это время, вы узнаете, когда будете смотреть «Тайна одиннадцати лет» (2026) онлайн на Wink.
Рейтинг
