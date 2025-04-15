Святые целители (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Это и истории святых, по молитвам к которым уже столетиями подаются исцеления от, казалось бы, неизлечимых недугов, и уникальные свидетельства наших современников, получивших чудесные исцеления по молитвам к этим святым.



Ведущий цикла — известный врач Александр Леонидович Мясников. За свою многолетнюю практику он спас немало жизней и не раз убеждался в том, что Бог может действовать через врачей, а иногда — и вопреки прогнозам медиков.



Александр Мясников: «Мы всегда сетуем на непростые времена, забывая, что любовь и счастье в такие времена создаем мы сами. И вот сегодня телеканал «Спас» — это и отдушина для тех, кто устал от бессмысленной рутины, суеты и толкотни, место, где можно просто отдохнуть душой, но также и инструмент создания более хороших времен, более правильного настроя людей и более правильной атмосферы вокруг».



Святой целитель Пантелеймон, святые Косьма и Дамиан, святая Матрона Московская, святая княгиня Елизавета, святые Лука Крымский и Нектарий Эгинский, икона Богородицы «Всецарица» и таинства Церкви, которые врачуют душу и тело – в 13 сериях проекта «Святые целители».



Сериал Святые целители 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.