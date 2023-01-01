Супермама для Казановы (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Завуч полиграфического колледжа при типографии Аделина старается всем помогать, но со своими проблемами ей всегда приходится справляться в одиночку — воспитывать сына Семёна, противостоять планам мэрии по сносу типографии, нести ответственность за своих студентов, которые в шутку называют её «мама Деля». В ежедневном потоке заботы о других она совершенно забывает о себе. Пытаясь воспитывать Семёна настоящим мужчиной, она держит его в «ежовых рукавицах» и не позволяет бывшему мужу-бизнесмену сделать из мальчика мажора, прожигающего жизнь. Как только Семёну удаётся вырваться из-под контроля «супермамы», наступает катастрофа: чтобы произвести впечатление на девушку, он набрал кредитов. Семён даже не подозревает, что деньги он получил не просто так, а по поручению местного банкира Меринова, который давно хочет присвоить типографию, и всеми силами старается устранить вечно мешающую ему принципиальную Делю.



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