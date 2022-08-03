START SHOW (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Премьера шоу о главных проектах видеосервиса START. В студии ведущего Владимира Маркони обсуждают грядущие премьеры и уже состоявшиеся хиты. Герои первого выпуска — звeзды «Содержанок», приоткрывшие зрителям занавес в роскошный и порочный мир светской Москвы. Дарья Мороз, Владимир Мишуков, Марина Зудина, Сабина Ахмедова и Игорь Миркурбанов вспомнят, как проходили съeмки эротических сцен, расскажут, кто из звeзд российского шоу-бизнеса является поклонником сериала, а также ответят на самые неожиданные вопросы.

