Старая школа
1-й сезон

Старая школа (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

2019, Schooled 13 серий
Комедия18+

О сериале

Директор Джон Гласкотт, тренер Рик Меллор, учитель английского Чарли Браун и бывшая выпускница Лейни Льюис – настоящие кумиры учеников академии. Они учат их уму разуму и помогают справиться с неуверенностью в себе, проблемами со сверстниками и жизненными трудностями, параллельно устраивая свою личную жизнь и попадая в неловкие ситуации.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Старая школа»