Сомнения и прощение (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Чтобы вылечить сына, фельдшеру Светлане приходится обратиться к семье его отца. Трогательная мелодрама «Сомнения и прощение» — сериал о том, как трагедия соединяет людей.



Фельдшер Светлана Званцова в жизни рассчитывает исключительно на себя. Поэтому когда ее сын Денис попадает в аварию, надеяться на помощь не остается. Хотя хирургам удается спасти мальчика, ему грозит паралич ног. Чтобы избежать таких последствий, нужна сложная операция, на которую у Светланы нет денег. Ей не остается ничего другого, кроме как просить поддержки у семьи отца Дениса, Игоря Добровольского. Те понятия не имеют, что у Игоря есть сын, и затягивают Светлану в мир интриг и подлости. К счастью, поддержать ее готов Андрей, брат Игоря, в которого Светлана когда-то была влюблена.



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