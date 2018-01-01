Wink
Сериалы
События прошедшей недели с Джоном Оливером
8-й сезон

События прошедшей недели с Джоном Оливером (сериал, 2020) сезон 8 смотреть онлайн

2020, Last Week Tonight with John Oliver 30 серий
ТВ-шоу18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Аналитическое шоу в лучших традициях жанра. Джон Оливер не только телеведущий, но и отличный комик, поэтому его еженедельное ток-шоу наполнено сатирой и острым юмором. Последние новости, общественные и политические события — ничто не ускользает от его зоркого взгляда. Серьезные темы здесь соседствуют с юмористическими скетчами, а в гости частенько заходят звезды кино и телевидения.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «События прошедшей недели с Джоном Оливером»