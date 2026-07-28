Со всеми бывает. Сезон 2
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Со всеми бывает
2-й сезон

Со всеми бывает (сериал, 2026) сезон 2 смотреть онлайн

2026, Со всеми бывает. Сезон 2 5 серий
Документальный18+

Контент станет доступным 01.08.2026

Сезоны и серии

2-й сезон

О сериале

Известные актеры, хореографы, блогеры, комики, танцоры и музыканты рассказывают о ментальных трудностях, с которыми они столкнулись. Их личные истории дополняют научными фактами профессора медицинских вузов и психотерапевты. Ученые объясняют, почему обращаться за помощью не должно быть стыдно.

Страна
Россия
Жанр
Документальный

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