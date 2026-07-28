WinkСериалыСо всеми бывает2-й сезон
Со всеми бывает (сериал, 2026) сезон 2 смотреть онлайн
2026, Со всеми бывает. Сезон 2 5 серий
Документальный18+
Контент станет доступным 01.08.2026
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О сериале
Известные актеры, хореографы, блогеры, комики, танцоры и музыканты рассказывают о ментальных трудностях, с которыми они столкнулись. Их личные истории дополняют научными фактами профессора медицинских вузов и психотерапевты. Ученые объясняют, почему обращаться за помощью не должно быть стыдно.