Известные актеры, хореографы, блогеры, комики, танцоры и музыканты рассказывают о ментальных трудностях, с которыми они столкнулись. Их личные истории дополняют научными фактами профессора медицинских вузов и психотерапевты. Ученые объясняют, почему обращаться за помощью не должно быть стыдно.

