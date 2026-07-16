Когда все спят, только охранник Виталий, бесстрашный воин света, не смыкает глаз. Потому что именно он теперь держит под контролем вашу сериальную жизнь. На что стоит тратить время, а на что — нет? Кто расскажет вам об этом, если не «Смотрящий»!

