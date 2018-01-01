WinkДетямСмешарики: АзбукаАзбука здоровья
Смешарики: Азбука (мультсериал, 2008) сезон 2 смотреть онлайн
8.82008, Азбука здоровья 15 серий
Мультсериалы0+
О сериале
Как защититься от микробов и зачем нужны физические нагрузки? Любимые персонажи мультфильма про смешариков помогут во всем разобраться.
Второй сезон мультика «Смешарики. Азбука здоровья» расскажет юным зрителям о том, почему не стоит есть много сладкого, как нужно заботиться о своей гигиене и что делать, если чувствуешь себя нехорошо. Каждая из пятнадцати серий — простой пример того, как правильно следить за своим здоровьем.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Рейтинг
- АМРежиссёр
Алексей
Минченок
- ААРежиссёр
Александра
Аверьянова
- КСРежиссёр
Катерина
Савчук
- ВБАктёр
Вадим
Бочанов
- ВПАктёр
Владимир
Постников
- СПАктриса
Светлана
Письмиченко
- МСХудожница
Мария
Сусидко
- ЛПХудожница
Лариса
Половикова
- АТХудожник
Алексей
Тищенко
- АПМонтажёр
Андрей
Прядченко
- МЛКомпозитор
Марина
Ланда
- ИЯЗвукорежиссёр
Игорь
Яковель
- ДДЗвукорежиссёр
Денис
Душин