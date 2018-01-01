Смешарики: Азбука (мультсериал, 2008) сезон 2 смотреть онлайн

Как защититься от микробов и зачем нужны физические нагрузки? Любимые персонажи мультфильма про смешариков помогут во всем разобраться.



Второй сезон мультика «Смешарики. Азбука здоровья» расскажет юным зрителям о том, почему не стоит есть много сладкого, как нужно заботиться о своей гигиене и что делать, если чувствуешь себя нехорошо. Каждая из пятнадцати серий — простой пример того, как правильно следить за своим здоровьем.



