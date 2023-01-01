Смешарики: Азбука
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Смешарики: Азбука

Смешарики: Азбука (мультсериал, 2008) смотреть онлайн

8.82008, Смешарики: Азбука 6 сезонов
Мультсериалы0+

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Сюжет

Познавательный мультик «Смешарики. Азбука» станет отличным развлечением для маленьких любителей историй о приключениях круглых персонажей.

Крош, Ёжик, Нюша, Бараш и другие герои возвращаются на экраны, чтобы помочь детям разобраться с важными вопросами — от заботы о здоровье до правил безопасности. Каждый сезон сериала про смешариков рассказывает об одной из областей — здоровье, безопасности, доброжелательности, законах и правах ребенка. Все это на простых примерах с красочными картинками и веселыми шутками.

Смотреть мультфильм на русском языке можно на видеопортале Wink! Включить «Смешарики. Азбука» и узнать много нового о том, как устроен мир, можно прямо сейчас.

Все сезоны сериала Смешарики: Азбука смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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