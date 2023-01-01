Смешарики: Азбука (мультсериал, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Познавательный мультик «Смешарики. Азбука» станет отличным развлечением для маленьких любителей историй о приключениях круглых персонажей.



Крош, Ёжик, Нюша, Бараш и другие герои возвращаются на экраны, чтобы помочь детям разобраться с важными вопросами — от заботы о здоровье до правил безопасности. Каждый сезон сериала про смешариков рассказывает об одной из областей — здоровье, безопасности, доброжелательности, законах и правах ребенка. Все это на простых примерах с красочными картинками и веселыми шутками.



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