Смешарики: Азбука (мультсериал, 2008) смотреть онлайн
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Сюжет
Познавательный мультик «Смешарики. Азбука» станет отличным развлечением для маленьких любителей историй о приключениях круглых персонажей.
Крош, Ёжик, Нюша, Бараш и другие герои возвращаются на экраны, чтобы помочь детям разобраться с важными вопросами — от заботы о здоровье до правил безопасности. Каждый сезон сериала про смешариков рассказывает об одной из областей — здоровье, безопасности, доброжелательности, законах и правах ребенка. Все это на простых примерах с красочными картинками и веселыми шутками.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
- АМРежиссёр
Алексей
Минченок
- ААРежиссёр
Александра
Аверьянова
- КСРежиссёр
Катерина
Савчук
- ВБАктёр
Вадим
Бочанов
- ВПАктёр
Владимир
Постников
- СПАктриса
Светлана
Письмиченко
- МСХудожница
Мария
Сусидко
- ЛПХудожница
Лариса
Половикова
- АТХудожник
Алексей
Тищенко
- АПМонтажёр
Андрей
Прядченко
- МЛКомпозитор
Марина
Ланда
- ИЯЗвукорежиссёр
Игорь
Яковель
- ДДЗвукорежиссёр
Денис
Душин