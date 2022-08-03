Wink
Детям
Смешарики: Азбука
Азбука прав ребенка

Смешарики: Азбука (мультсериал, 2009) сезон 4 смотреть онлайн

8.82009, Азбука прав ребенка 5 серий
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Какие права есть у детей в разных странах мира? Мультфильм «Смешарики. Азбука прав ребенка» поможет юным зрителям разобраться в законах и ответить на все вопросы.

В четвертом сезоне любимые персонажи расскажут, какие права даются детям с рождения и зависят ли они от места, где живет маленький гражданин. Каждая из пяти серий — простой пример одного из прав, которые есть у детей.

Новые серии мультика «Смешарики» смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких

Рейтинг

8.6 КиноПоиск