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Смешарики: Азбука (мультсериал, 2009) сезон 4 смотреть онлайн
8.82009, Азбука прав ребенка 5 серий
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Какие права есть у детей в разных странах мира? Мультфильм «Смешарики. Азбука прав ребенка» поможет юным зрителям разобраться в законах и ответить на все вопросы.
В четвертом сезоне любимые персонажи расскажут, какие права даются детям с рождения и зависят ли они от места, где живет маленький гражданин. Каждая из пяти серий — простой пример одного из прав, которые есть у детей.
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СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
- АМРежиссёр
Алексей
Минченок
- ААРежиссёр
Александра
Аверьянова
- КСРежиссёр
Катерина
Савчук
- ВБАктёр
Вадим
Бочанов
- ВПАктёр
Владимир
Постников
- СПАктриса
Светлана
Письмиченко
- МСХудожница
Мария
Сусидко
- ЛПХудожница
Лариса
Половикова
- АТХудожник
Алексей
Тищенко
- АПМонтажёр
Андрей
Прядченко
- МЛКомпозитор
Марина
Ланда
- ИЯЗвукорежиссёр
Игорь
Яковель
- ДДЗвукорежиссёр
Денис
Душин