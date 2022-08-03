Какие права есть у детей в разных странах мира? Мультфильм «Смешарики. Азбука прав ребенка» поможет юным зрителям разобраться в законах и ответить на все вопросы.



В четвертом сезоне любимые персонажи расскажут, какие права даются детям с рождения и зависят ли они от места, где живет маленький гражданин. Каждая из пяти серий — простой пример одного из прав, которые есть у детей.



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