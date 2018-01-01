WinkДетямСмешарики: АзбукаАзбука доброжелательности
Смешарики: Азбука (мультсериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн
8.82009, Азбука доброжелательности 6 серий
Мультсериалы0+
О сериале
Что значит «быть хорошим человеком»? А как правильно вести себя, когда общаешься со старшими и сверстниками? В мультфильме про смешариков серии «Азбука» найдутся ответы на все вопросы.
Первый сезон мультфильма «Смешарики. Азбука доброжелательности» расскажет о том, почему важно стараться понять другого человека, зачем помогать нуждающимся и для чего стоит делать добро. Каждая из шести серий — простой пример того, как стать лучше и уважать других.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Рейтинг
- АМРежиссёр
Алексей
Минченок
- ААРежиссёр
Александра
Аверьянова
- КСРежиссёр
Катерина
Савчук
- ВБАктёр
Вадим
Бочанов
- ВПАктёр
Владимир
Постников
- СПАктриса
Светлана
Письмиченко
- МСХудожница
Мария
Сусидко
- ЛПХудожница
Лариса
Половикова
- АТХудожник
Алексей
Тищенко
- АПМонтажёр
Андрей
Прядченко
- МЛКомпозитор
Марина
Ланда
- ИЯЗвукорежиссёр
Игорь
Яковель
- ДДЗвукорежиссёр
Денис
Душин