Смешарики: Азбука (мультсериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

Что значит «быть хорошим человеком»? А как правильно вести себя, когда общаешься со старшими и сверстниками? В мультфильме про смешариков серии «Азбука» найдутся ответы на все вопросы.



Первый сезон мультфильма «Смешарики. Азбука доброжелательности» расскажет о том, почему важно стараться понять другого человека, зачем помогать нуждающимся и для чего стоит делать добро. Каждая из шести серий — простой пример того, как стать лучше и уважать других.



