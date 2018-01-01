Wink
Смешарики: Азбука
Азбука безопасности

Смешарики: Азбука (мультсериал, 2006) сезон 5 смотреть онлайн

8.82006, Азбука безопасности 32 серии
Этот сезон пока недоступен

О сериале

Как понять светофор? А что поможет не замерзнуть, когда на улице очень холодно? Мультик «Смешарики. Азбука» поможет юным зрителям ответить на эти вопросы.

В пятом сезоне «Смешарики. Азбука безопасности» любимые персонажи решают похулиганить. В каждой серии они нарушают какое-то правило и понимают, почему делать так — опасно. В легкой и понятной форме они объясняют правила безопасности для детей.

Новые серии любимого мультфильма про смешариков доступны на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг