Смешарики: Азбука (мультсериал, 2006) сезон 5 смотреть онлайн
8.82006, Азбука безопасности 32 серии
Мультсериалы0+
О сериале
Как понять светофор? А что поможет не замерзнуть, когда на улице очень холодно? Мультик «Смешарики. Азбука» поможет юным зрителям ответить на эти вопросы.
В пятом сезоне «Смешарики. Азбука безопасности» любимые персонажи решают похулиганить. В каждой серии они нарушают какое-то правило и понимают, почему делать так — опасно. В легкой и понятной форме они объясняют правила безопасности для детей.
Новые серии любимого мультфильма про смешариков доступны на видеосервисе Wink!
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Рейтинг
- АМРежиссёр
Алексей
Минченок
- ААРежиссёр
Александра
Аверьянова
- КСРежиссёр
Катерина
Савчук
- ВБАктёр
Вадим
Бочанов
- ВПАктёр
Владимир
Постников
- СПАктриса
Светлана
Письмиченко
- МСХудожница
Мария
Сусидко
- ЛПХудожница
Лариса
Половикова
- АТХудожник
Алексей
Тищенко
- АПМонтажёр
Андрей
Прядченко
- МЛКомпозитор
Марина
Ланда
- ИЯЗвукорежиссёр
Игорь
Яковель
- ДДЗвукорежиссёр
Денис
Душин