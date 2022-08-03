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Смертельное влечение
1-й сезон

Смертельное влечение (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

2018, Heathers 10 серий
Триллер, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Молодежный сериал по мотивам одноименного культового фильма 1988 года. Обычная американская школа с культом популярности и строгой иерархией. Элитой здесь считаются три отъявленные стервы по имени Хизер. Веронике Сойер удается примкнуть к крутым девчонкам, но их жестокости она не разделяет.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смертельное влечение»