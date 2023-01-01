Смертельное влечение
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Смертельное влечение

Смертельное влечение (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Heathers 1 сезон
Триллеры, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

История начинается в небольшой американской школе, где учатся три старшеклассницы с одинаковым именем Хизер. Все они отличаются довольно злобным характером, поскольку каждая имеет собственную причину ненавидеть этот мир.

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смертельное влечение»

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