Смертельное влечение (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

История начинается в небольшой американской школе, где учатся три старшеклассницы с одинаковым именем Хизер. Все они отличаются довольно злобным характером, поскольку каждая имеет собственную причину ненавидеть этот мир.



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