WinkСериалыШпионские штучки1-й сезон
Шпионские штучки (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
8.42020, Spycraft 7 серий
Документальные18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
Сюжет
Беспрецедентный взгляд на удивительные приспособления, стоящие за некоторыми из величайших в истории историй шпионажа, на изобретательные умы, которые их придумали, и на агентов, которые их использовали, с рассказами от древней истории до современных интриг.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb