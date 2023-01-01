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Шпионские штучки
1-й сезон

Шпионские штучки (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

8.42020, Spycraft 7 серий
Документальные18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Беспрецедентный взгляд на удивительные приспособления, стоящие за некоторыми из величайших в истории историй шпионажа, на изобретательные умы, которые их придумали, и на агентов, которые их использовали, с рассказами от древней истории до современных интриг.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb