Шпионские штучки (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

8.42020, Spycraft
Документальный18+
Беспрецедентный взгляд на удивительные приспособления, стоящие за некоторыми из величайших в истории историй шпионажа, на изобретательные умы, которые их придумали, и на агентов, которые их использовали, с рассказами от древней истории до современных интриг.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время41 мин / 00:41
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb