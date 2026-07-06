Шпион №1 (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
2020, Шпион №1. Сезон 1 12 серий
Детектив, Приключения16+
Серия в подписке «PREMIER»
Сезоны и серии
- 16+54 мин
Шпион №1
Сезон 1 Серия 1
- 16+51 мин
Шпион №1
Сезон 1 Серия 2
- 16+49 мин
Шпион №1
Сезон 1 Серия 3
- 16+51 мин
Шпион №1
Сезон 1 Серия 4
- 16+48 мин
Шпион №1
Сезон 1 Серия 5
- 16+48 мин
Шпион №1
Сезон 1 Серия 6
- 16+52 мин
Шпион №1
Сезон 1 Серия 7
- 16+50 мин
Шпион №1
Сезон 1 Серия 8
- 16+50 мин
Шпион №1
Сезон 1 Серия 9
- 16+51 мин
Шпион №1
Сезон 1 Серия 10
- 16+50 мин
Шпион №1
Сезон 1 Серия 11
- 16+49 мин
Шпион №1
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Уже много лет ЦРУ и ФБР разыскивают русского агента среди высших офицеров американской разведки. Отчаявшись вычислить «крота», руководители американских спецслужб решают «купить» его имя. Именно поэтому в Россию отправляют эмиссаров, которые должны среди бывших высокопоставленных сотрудников советской разведки найти предателя, ведущего ЦРУ на «агента №1». Понимая, что американские спецслужбы все ближе подбираются к цели, руководство СВР решает подвести к эмиссарам «своего предателя» и направить ЦРУ по ложному пути. По заданию высшего руководства офицер российской разведки должен сыграть предателя, бежать на Запад и «выдать» материалы, с помощью которых они предателя идентифицируют как «агента №1».
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Детектив
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