Уже много лет ЦРУ и ФБР разыскивают русского агента среди высших офицеров американской разведки. Отчаявшись вычислить «крота», руководители американских спецслужб решают «купить» его имя. Именно поэтому в Россию отправляют эмиссаров, которые должны среди бывших высокопоставленных сотрудников советской разведки найти предателя, ведущего ЦРУ на «агента №1». Понимая, что американские спецслужбы все ближе подбираются к цели, руководство СВР решает подвести к эмиссарам «своего предателя» и направить ЦРУ по ложному пути. По заданию высшего руководства офицер российской разведки должен сыграть предателя, бежать на Запад и «выдать» материалы, с помощью которых они предателя идентифицируют как «агента №1».

