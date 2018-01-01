Wink
Шиммер и Шайн
4-й сезон

Шиммер и Шайн (мультсериал, 2018) сезон 4 смотреть онлайн

8.42018, Shimmer and Shine 24 серии
Этот сезон пока недоступен

О сериале

Шиммер и Шайн – волшебные сестрички-джинны. Они много лет просидели в кувшине, пока их не нашла маленькая Лия. Шиммер и Шайн должны исполнять самые заветные желания девочки, но еще не научились в полной мере владеть магией, и поэтому очень часто провоцируют смешные и нелепые ситуации.

Страна
США
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шиммер и Шайн»