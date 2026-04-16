ЩиБорщи. Сезон 1
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ЩиБорщи
1-й сезон

ЩиБорщи (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

2024, ЩиБорщи. Сезон 1 10 серий
Кулинария18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Учим готовить вкусно для счастья дома! Поможем избежать ошибок новичкам и освоить новые блюда опытным кулинарам!

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

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