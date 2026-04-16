Шаурма куриная с йогуртовым соусом
Wink
Сериалы
ЩиБорщи
1-й сезон
Шаурма куриная с йогуртовым соусом
2024, Шаурма куриная с йогуртовым соусом
Кулинария18+
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ЩиБорщи (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Учим готовить вкусно для счастья дома! Поможем избежать ошибок новичкам и освоить новые блюда опытным кулинарам!

Страна
Россия
Жанр
Кулинария
Время
15 мин / 00:15

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