Sergey Saiman - Expedition (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
8.22012, Sergey Saiman - Expedition. Сезон 1 15 серий
Блоги, Путешествия18+
Сезоны и серии
- 18+30 мин
Sergey Saiman - Expedition
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+36 мин
Sergey Saiman - Expedition
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+36 мин
Sergey Saiman - Expedition
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+31 мин
Sergey Saiman - Expedition
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+31 мин
Sergey Saiman - Expedition
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+24 мин
Sergey Saiman - Expedition
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+35 мин
Sergey Saiman - Expedition
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+39 мин
Sergey Saiman - Expedition
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+34 мин
Sergey Saiman - Expedition
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+33 мин
Sergey Saiman - Expedition
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+42 мин
Sergey Saiman - Expedition
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+33 мин
Sergey Saiman - Expedition
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+29 мин
Sergey Saiman - Expedition
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+16 мин
Sergey Saiman - Expedition
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+28 мин
Sergey Saiman - Expedition
Сезон 1 С�ерия 15Бесплатно
Сюжет
Привет, я Сайман Сергей (Saiman Sergey) - экстремальный путешественник и исследователь. Езжу по всему миру, пишу и снимаю блог. Организую экспедиции и крутые проекты. Мой канал об экстремальных путешествиях и приключениях. Езжу на автомобиле на крайний север, в сухие пустыни и горные перевалы. Занимаюсь альпинизмом и восхождениями на вершины гор. Хожу в походы и лесные вылазки. Выживаю на необитаемых островах и в суровых русских лесах. Ночую зимой в сугробах и ныряю в ледяные водоемы.
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