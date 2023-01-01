Sergey Saiman - Expedition (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

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Привет, я Сайман Сергей (Saiman Sergey) - экстремальный путешественник и исследователь. Езжу по всему миру, пишу и снимаю блог. Организую экспедиции и крутые проекты. Мой канал об экстремальных путешествиях и приключениях. Езжу на автомобиле на крайний север, в сухие пустыни и горные перевалы. Занимаюсь альпинизмом и восхождениями на вершины гор. Хожу в походы и лесные вылазки. Выживаю на необитаемых островах и в суровых русских лесах. Ночую зимой в сугробах и ныряю в ледяные водоемы.



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