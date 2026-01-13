Сен-Пьер (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Детектива из Ньюфаундленда переводят на французский Сен-Пьер, где ему предстоит влиться в тесный коллектив местной полиции и раскрывать дела, связанные со сложной историей острова. Атмосферный детектив «Сен-Пьер» — сериал, смешивающий загадки, юмор и захватывающие дух пейзажи.



Донни Фитцпатрик по прозвищу Фитц — опытный детектив, работавший на канадском острове Ньюфаундленд. После крупного скандала его назначают в Сен-Пьер — небольшое французское сообщество в Атлантическом океане. Прибыв на место, Фитц понимает, что адаптироваться здесь будет непросто: он почти не разговаривает на французском, а новые коллеги смеются над его строгим стилем и манерой держать себя. Его напарницей становится инспектор Женевьев Аршамбо, которой предстоит быть его проводницей в этом необычном островном городке.



