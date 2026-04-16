Семья Эристави готовит для тех, кто любит вкусно поесть, для кого еда – это не только топливо, необходимое для энергии, а для тех, кто получает удовольствие от вкуса и самого процесса приготовления качественной еды. Все рецепты грузинской кухни, которые используют Валентин и Ирина бережно передаются в их семье из поколения в поколение, а те, которые вновь приобретены – абсолютно точно ими проверены и одобрены

