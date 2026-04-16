2024, Семья Эристави 1 сезон
Кулинария18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Семья Эристави (сериал, 2024) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+14 мин
Семья Эристави
Сезон 1 Серия 1
- 18+12 мин
Семья Эристави
Сезон 1 Серия 2
- 18+24 мин
Семья Эристави
Сезон 1 Серия 3
- 18+19 мин
Семья Эристави
Сезон 1 Серия 4
- 18+18 мин
Семья Эристави
Сезон 1 Серия 5
- 18+17 мин
Семья Эристави
Сезон 1 Серия 6
- 18+10 мин
Семья Эристави
Сезон 1 Серия 7
- 18+27 мин
Семья Эристави
Сезон 1 Серия 8
- 18+18 мин
Семья Эристави
Сезон 1 Серия 9
- 18+14 мин
Семья Эристави
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Семья Эристави готовит для тех, кто любит вкусно поесть, для кого еда – это не только топливо, необходимое для энергии, а для тех, кто получает удовольствие от вкуса и самого процесса приготовления качественной еды. Все рецепты грузинской кухни, которые используют Валентин и Ирина бережно передаются в их семье из поколения в поколение, а те, которые вновь приобретены – абсолютно точно ими проверены и одобрены