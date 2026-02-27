Семь дней мести (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

За неделю до свадьбы Келли видит то, что перечёркивает всё: её жених и лучшая подруга вместе. Они готовили ей не праздник, а публичное унижение. Вместо слёз и истерик Келли выбирает молчание. А в нём рождается идеальный план. У неё есть семь дней, чтобы разоблачить каждого, раскрыть каждую ложь и превратить собственную свадьбу в сцену для их полного краха. Игра началась.

