Семь дней мести (сериал, 2025) смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
За неделю до свадьбы Келли видит то, что перечёркивает всё: её жених и лучшая подруга вместе. Они готовили ей не праздник, а публичное унижение. Вместо слёз и истерик Келли выбирает молчание. А в нём рождается идеальный план. У неё есть семь дней, чтобы разоблачить каждого, раскрыть каждую ложь и превратить собственную свадьбу в сцену для их полного краха. Игра началась.