Семь дней мести
Wink
Сериалы
Семь дней мести
2025, Seven-Day Revenge 1 сезон
Драма18+

Семь дней мести (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

За неделю до свадьбы Келли видит то, что перечёркивает всё: её жених и лучшая подруга вместе. Они готовили ей не праздник, а публичное унижение. Вместо слёз и истерик Келли выбирает молчание. А в нём рождается идеальный план. У неё есть семь дней, чтобы разоблачить каждого, раскрыть каждую ложь и превратить собственную свадьбу в сцену для их полного краха. Игра началась.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма

Рейтинг