Русы (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Откуда пошло название «Русы»? Кем были наши далекие предки — древние русы? Как и когда образовалась Русь? На эти и другие вопросы отвечают доктора исторических наук и другие ученые в сериале «Русы» (2024) — 1 сезон уже доступен на Wink.



Первая серия рассматривает лингвистические аспекты названия государства «Россия» и прослеживает его этимологию. Эксперты в области истории и лингвистики расскажут об истоках термина и корнях современного русского языка. Во второй серии историки поговорят о движении народов по территории современной России, торговле и формировании культуры. В третьей серии вы увидите расследование «скандинавской» версии происхождения русских князей. В заключительном эпизоде археологи и генетики выскажут версии об этническом составе и влиянии различных культур на жителей Древней Руси.



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