Русы (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Проект для тех, кто давно хотел ознакомиться с историей своего народа и ждал достоверного источника. «Русы» (2024) — сериал, предлагающий научный взгляд на происхождение славянской цивилизации до IX века.



История Руси является активным предметом для дискуссии. В студии проекта «Русы» собрались профессионалы из разных областей: историки, археологи, лингвисты, генетики, чтобы поделиться своими знаниями с заинтересованным зрителем. В документальном проекте приняли участие доктора исторических наук, они дают комментарии и экспертную оценку касательно предмета обсуждения. Культура Древней Руси, становление государственности и истоки славянских народов: это и многое другое откроет для себя зритель многосерийного фильма.



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