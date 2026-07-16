Русские каникулы. Сезон 1
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Русские каникулы
1-й сезон

Русские каникулы (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

2021, Русские каникулы. Сезон 1 8 серий
Документальный6+
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1-й сезон

О сериале

13-летний Виктор, 14-летняя Нева и 18-летний Лукас выросли в Европе, и для них это будет первое путешествие по просторам России. Они хотят понять, что значит быть русским, и для этого они погрузятся в среду, изучат национальный характер и познакомятся с культурными особенностями России.

Страна
Россия
Жанр
Документальный

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