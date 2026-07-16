13-летний Виктор, 14-летняя Нева и 18-летний Лукас выросли в Европе, и для них это будет первое путешествие по просторам России. Они хотят понять, что значит быть русским, и для этого они погрузятся в среду, изучат национальный характер и познакомятся с культурными особенностями России.

