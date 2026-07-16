WinkСериалыРусские каникулы1-й сезон
Русские каникулы (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
2021, Русские каникулы. Сезон 1 8 серий
Документальный6+
Серия в подписке «PREMIER»
Сезоны и серии
- 6+32 мин
Русские каникулы
Сезон 1 Серия 1
- 6+36 мин
Русские каникулы
Сезон 1 Серия 2
- 6+31 мин
Русские каникулы
Сезон 1 Серия 3
- 6+42 мин
Русские каникулы
Сезон 1 Серия 4
- 6+32 мин
Русские каникулы
Сезон 1 Серия 5
- 6+39 мин
Русские каникулы
Сезон 1 Серия 6
- 6+34 мин
Русские каникулы
Сезон 1 Серия 7
- 6+37 мин
Русские каникулы
Сезон 1 Серия 8
О сериале
13-летний Виктор, 14-летняя Нева и 18-летний Лукас выросли в Европе, и для них это будет первое путешествие по просторам России. Они хотят понять, что значит быть русским, и для этого они погрузятся в среду, изучат национальный характер и познакомятся с культурными особенностями России.