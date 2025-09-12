Русская речь. Сезон 1
Русская речь
Русская речь (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

2017, Русская речь. Сезон 1 37 серий
Документальный, Исторический12+

О сериале

Цикл коротких эпизодов, рассказывающих историю происхождения и значение старорусских слов и выражений, часть из который мы до сих пор используем в повседневной речи.

Россия
Исторический, Документальный

