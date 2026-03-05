Рокко Скьявоне (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Следователя с абсолютно невыносимым характером переводят в родной город, где он раскрывает запутанные дела. Сериал «Рокко Скьявоне» — итальянский детектив от режиссера Микеле Соави («О смерти, о любви») по популярным детективам Антонио Мандзини.



Рокко Скьявоне служит в итальянской полиции, где он заработал незавидную репутацию за жесткие методы работы и пренебрежительное отношение к коллегам. Однако где-то глубоко в душе Скьявоне так и не смог смириться со смертью жены, которую он все еще видит в навязчивых галлюцинациях. Но вот однажды за нарушение служебной дисциплины Скьявоне переводят из Рима в его родной город Аосту, где опальному детективу придется столкнуться со множеством сложных и на первый взгляд неразрешимых дел.



