Рокко Скьявоне. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Рокко Скьявоне
1-й сезон
5-я серия
8.72016, Rocco Schiavone
Триллер, Криминал18+

Рокко Скьявоне (сериал, 2016) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Следователя с абсолютно невыносимым характером переводят в родной город, где он раскрывает запутанные дела. Сериал «Рокко Скьявоне» — итальянский детектив от режиссера Микеле Соави («О смерти, о любви») по популярным детективам Антонио Мандзини.

Рокко Скьявоне служит в итальянской полиции, где он заработал незавидную репутацию за жесткие методы работы и пренебрежительное отношение к коллегам. Однако где-то глубоко в душе Скьявоне так и не смог смириться со смертью жены, которую он все еще видит в навязчивых галлюцинациях. Но вот однажды за нарушение служебной дисциплины Скьявоне переводят из Рима в его родной город Аосту, где опальному детективу придется столкнуться со множеством сложных и на первый взгляд неразрешимых дел.

Присоединиться к его расследованиям позволит «Рокко Скьявоне» (2016). Многосерийный детектив доступен в нашем онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Италия
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рокко Скьявоне»