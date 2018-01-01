Родители года (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн

WinkСериалыРодители года2-й сезон
8.32020, Breeders 10 серий
Драма, Комедия18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Работа, кредиты, налоги, проблемы в отношениях – дети ждут, когда вы разберетесь в делах, постоянно требуют внимания и могут превратить жизнь в настоящий кошмар. Пол и Элли очень стараются выполнять свои материнские и отцовские обязанности, но это не мешает им периодически хотеть убить своих детей, чтобы выкроить себе лишний час сна. Честная комедия о том, как сложно быть родителем.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Драма
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb
- КЭРежиссёр
Крис
Эддисон
- БПРежиссёр
Бен
Палмер
- Актёр
Мартин
Фриман
- ДХАктриса
Дэйзи
Хаггард
- Актёр
Алан
Армстронг
- ДБАктриса
Джоэнна
Бэйкон
- ПБАктёр
Патрик
Балади
- СГАктриса
Стелла
Гонет
- АИАктёр
Алекс
Иствуд
- ИПАктриса
Ив
Пренелль
- ДЭАктриса
Джайда
Эйлс
- ДУАктёр
Джордж
Уэйкман
- КЭСценарист
Крис
Эддисон
- СБСценарист
Саймон
Блэкуэлл
- ГЛСценарист
Грэйс
Лонг
- КЭПродюсер
Крис
Эддисон
- РАПродюсер
Ричард
Аллен-Тернер
- СБПродюсер
Саймон
Блэкуэлл
- АУМонтажёр
Адам
Уайндмилл
- СКОператор
Стивен
Камерон Фергюсон
- АЛОператор
Аннемари
Лин-Верко
- МКОператор
Майкл
Коултер