Родители года (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн

Работа, кредиты, налоги, проблемы в отношениях – дети ждут, когда вы разберетесь в делах, постоянно требуют внимания и могут превратить жизнь в настоящий кошмар. Пол и Элли очень стараются выполнять свои материнские и отцовские обязанности, но это не мешает им периодически хотеть убить своих детей, чтобы выкроить себе лишний час сна. Честная комедия о том, как сложно быть родителем.

