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Реванш
4-й сезон

Реванш (сериал, 2014) сезон 4 смотреть онлайн

8.82014, Revenge 4 23 серии
Триллер, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Некоторое время мы будем наблюдать за абсолютно спокойной и уравновешенной Викторией, но не стоит обольщаться, она не забыла о своем страстном желании уничтожить Эмили. Сама же Эмили, будет серьезно потрясена возвращением Дэвида.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Реванш»