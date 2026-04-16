Рецепты Ольги Богатовой. Сезон 1
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Рецепты Ольги Богатовой
1-й сезон

Рецепты Ольги Богатовой (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

2024, Рецепты Ольги Богатовой. Сезон 1 15 серий
Кулинария18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ольга Богатова - настоящий проводник в многогранном мире десертов. Её программы помогут разобраться во всех тонкостях искусства создания сладостей и научат готовить самые разные десерты: от классического печенья до изысканных тортов

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

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