Рецепты Ольги Богатовой
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Рецепты Ольги Богатовой
2024, Рецепты Ольги Богатовой 1 сезон
Кулинария18+
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Рецепты Ольги Богатовой (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ольга Богатова - настоящий проводник в многогранном мире десертов. Её программы помогут разобраться во всех тонкостях искусства создания сладостей и научат готовить самые разные десерты: от классического печенья до изысканных тортов

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

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