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Реанимация
3-й сезон

Реанимация (сериал, 2018) сезон 3 смотреть онлайн

2018, Code Black 13 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Сериал рассказывает о сотрудниках скорой помощи лос-анджелесской больницы, которые оказывают помощь пациентам в весьма непростых условиях…

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Реанимация»