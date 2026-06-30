RCC Intro 39
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RCC Intro 39
RCC Intro 39

RCC Intro 39 (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

2026, RCC Intro 39 10 серий
Спортивный18+

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RCC Intro 39

О сериале

СмотритеRCC Intro 39 на Wink!Турниры серии Intro созданы для поиска новых звезд, и молодые парни часто зажигают в этих кардах. Многие известные сегодня бойцы прошли через эти вечера, и получили выход на новый уровень. Возглавляют RCC Intro 39 серьезные топы российских смешанных единоборств: Иван Бондарчук зарубится с Рахимом Мидаевым. Два ярких панчера, два мастера своего дела, которые умеют давать шоу. Скучно здесь просто не может быть!

Жанр
Спортивный

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