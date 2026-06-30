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RCC Intro 39 (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн
2026, RCC Intro 39 10 серий
Спортивный18+
Сезоны и серии
- 18+20 мин
RCC Intro 39
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+26 мин
RCC Intro 39
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+27 мин
RCC Intro 39
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+25 мин
RCC Intro 39
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+26 мин
RCC Intro 39
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+16 мин
RCC Intro 39
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+26 мин
RCC Intro 39
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+18 мин
RCC Intro 39
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+25 мин
RCC Intro 39
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+31 мин
RCC Intro 39
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
О сериале
СмотритеRCC Intro 39 на Wink!Турниры серии Intro созданы для поиска новых звезд, и молодые парни часто зажигают в этих кардах. Многие известные сегодня бойцы прошли через эти вечера, и получили выход на новый уровень. Возглавляют RCC Intro 39 серьезные топы российских смешанных единоборств: Иван Бондарчук зарубится с Рахимом Мидаевым. Два ярких панчера, два мастера своего дела, которые умеют давать шоу. Скучно здесь просто не может быть!