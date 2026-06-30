СмотритеRCC Intro 39 на Wink!Турниры серии Intro созданы для поиска новых звезд, и молодые парни часто зажигают в этих кардах. Многие известные сегодня бойцы прошли через эти вечера, и получили выход на новый уровень. Возглавляют RCC Intro 39 серьезные топы российских смешанных единоборств: Иван Бондарчук зарубится с Рахимом Мидаевым. Два ярких панчера, два мастера своего дела, которые умеют давать шоу. Скучно здесь просто не может быть!

