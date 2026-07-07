RCC 25
Wink
Сериалы
RCC 25
RCC 25

RCC 25 (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

2026, RCC 25 13 серий
Спортивный18+

Сезоны и серии

RCC 25

О сериале

Уральская лига приготовила для нас совершенно особенное стадионное событие! Сразу три поединка за титул чемпиона! В главном событии Владислав Белаз Ковалев выходит во второй раз защищать пояс RCC в среднем весе против местного бойца, Михаила Рагозина. Многие говорят, что такого уровня оппозиции у Белаза еще не было…

Жанр
Спортивный

Рейтинг