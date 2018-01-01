Разработка нового продукта методом lean startup (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
2018, Разработка нового продукта методом lean startup. Сезон 1 14 серий
Автор курса: Андрей Сапожников — продакт-менеджер в «Яндексе».
Андрей Сапожников, руководитель проектов в компании «АТ-Консалтинг», научит вас практическому использованию стратегии lean-мышления в управлении вашим проектом.
Курс полезен для предпринимателей и менеджеров проекта, которые продвигают свои продукты, услуги, используя лэндинги, персональные и корпоративные сайты. Изучите основные принципы lean-мышления и начните их применять, чтобы запускать новые продукты или стартапы быстрее и лучше.