Разработка нового продукта методом lean startup (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Автор курса: Андрей Сапожников — продакт-менеджер в «Яндексе».

Андрей Сапожников, руководитель проектов в компании «АТ-Консалтинг», научит вас практическому использованию стратегии lean-мышления в управлении вашим проектом.

Курс полезен для предпринимателей и менеджеров проекта, которые продвигают свои продукты, услуги, используя лэндинги, персональные и корпоративные сайты. Изучите основные принципы lean-мышления и начните их применять, чтобы запускать новые продукты или стартапы быстрее и лучше.

