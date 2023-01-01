Разработка нового продукта методом lean startup
Wink
Сериалы
Разработка нового продукта методом lean startup

Разработка нового продукта методом lean startup (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Разработка нового продукта методом lean startup 1 сезон
Бизнес, Менеджмент12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Автор курса: Андрей Сапожников — продакт-менеджер в «Яндексе».
Андрей Сапожников, руководитель проектов в компании «АТ-Консалтинг», научит вас практическому использованию стратегии lean-мышления в управлении вашим проектом.
Курс полезен для предпринимателей и менеджеров проекта, которые продвигают свои продукты, услуги, используя лэндинги, персональные и корпоративные сайты. Изучите основные принципы lean-мышления и начните их применять, чтобы запускать новые продукты или стартапы быстрее и лучше.

Все сезоны сериала Разработка нового продукта методом lean startup смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг