Радужно-бабочково-единорожная кошка (мультсериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Радужно-бабочково-единорожная кошка
1-й сезон

8.42019, Rainbow Butterfly Unicorn Kitty 52 серии
Мультсериалы, Фэнтези6+

О сериале

Добро пожаловать в сказочный город Мифландия, где обитают удивительные магические существа. Главная героиня — озорная кошечка Фелисити, которая любит вечеринки, но при этом всегда готова выручить друзей из беды и защитить их с помощью Силы Радуги, Силы Бабочки и Силы Единорога.

Страна
Коста-Рика, Аргентина, Гонконг, Мексика, Испания, Франция, Канада, Великобритания, США
Жанр
Комедия, Семейный, Фэнтези, Мультсериалы

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
5.0 IMDb

