Ради нас с тобой (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Марта и Андрей познакомились в командировке, влюбились и планируют свадьбу в своем родном городе. Неожиданно против этого выступает отец Марты и мать Андрея. Причина этой неприязни двух семей кроется в прошлом – 30 лет назад Николай и Ольга были женаты и потеряли ребенка. А в настоящем счастью Марты и Андрея активно мешают Игорь, жених, сосватанный отцом девушки, и Рита, влюбившаяся в чужого парня.
В день тайной росписи молодых Андрея увозит из ЗАГСа полиция, и Марта уверена, что это – происки ее отца. Игорь ставит Андрея перед выбором: если Андрей не откажется от Марты, он сядет. А Рита подстраивает так, что Андрей просыпается с ней в одной постели в доме Вольских. Марта видит это. И попадает в больницу: о том, что ждет ребенка, она узнала совсем недавно. Марта под нажимом всей родни выходит замуж за Игоря. Андрей вынужден принять выбор своей любимой. Но это приводит к преступлению – Андрей ради спасения будет вынужден выкрасть своего новорожденного сына…
Рейтинг
- АРРежиссёр
Алёна
Райнер
- ПМАктриса
Полина
Маркелова
- ВМАктёр
Владимир
Майзингер
- ИЗАктёр
Иван
Зайцев
- МГАктёр
Михаил
Грищенко
- ОКАктриса
Ольга
Калашникова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- АВПродюсер
Александра
Виноградова
- АППродюсер
Александр
Пилипец
- ГЛПродюсер
Галина
Лифанова
- ТОПродюсер
Татьяна
Огородникова
- ВБПродюсер
Виктор
Будилов
- АККомпозитор
Андрей
Климинов