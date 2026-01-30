Ради нас с тобой (сериал, 2025) смотреть онлайн

Марта и Андрей познакомились в командировке, влюбились и планируют свадьбу в своем родном городе. Неожиданно против этого выступает отец Марты и мать Андрея. Причина этой неприязни двух семей кроется в прошлом – 30 лет назад Николай и Ольга были женаты и потеряли ребенка. А в настоящем счастью Марты и Андрея активно мешают Игорь, жених, сосватанный отцом девушки, и Рита, влюбившаяся в чужого парня.



В день тайной росписи молодых Андрея увозит из ЗАГСа полиция, и Марта уверена, что это – происки ее отца. Игорь ставит Андрея перед выбором: если Андрей не откажется от Марты, он сядет. А Рита подстраивает так, что Андрей просыпается с ней в одной постели в доме Вольских. Марта видит это. И попадает в больницу: о том, что ждет ребенка, она узнала совсем недавно. Марта под нажимом всей родни выходит замуж за Игоря. Андрей вынужден принять выбор своей любимой. Но это приводит к преступлению – Андрей ради спасения будет вынужден выкрасть своего новорожденного сына…

