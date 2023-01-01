Пузыри. Сезон 1
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Пузыри
1-й сезон

Пузыри (мультсериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

8.92014, Пузыри. Сезон 1 26 серий
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1-й сезон

Сюжет

Добро пожаловать в городок под названием Баблград! Это волшебное, чудесное место, где живут разноцветные мыльные пузыри. В Баблграде не происходит ничего страшного или жуткого, это почти идеальный мир. У забавного Марти и его друзей Тена и Майи все время находятся причины, чтобы исследовать, изучать, играть, балдеть и радоваться. Прыжки в высоту, поиск окаменелого пузыря или поход в таинственный лес: герои всегда готовы к приключениям. Несмотря на идеальный мир, у друзей есть противник: Красавчик-зазнайка, который все делает лучше всех, да еще и задается. Чтобы проучить его, Марти и компания идут на различные ухищрения.

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