Путеводитель по Вселенной (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

2018, Путеводитель по Вселенной. Сезон 1 8 серий
Документальный12+

О сериале

В документальном цикле «Путеводитель по Вселенной» ведущий, физик и известный блогер Дмитрий Побединский рассказывает, что происходило в раннем детстве нашей Вселенной, на чем будет летать человечество в далеком будущем и какие его ждут космические открытия. В этом помогают разобраться астрономы, ученые Российской академии наук.

Премьерные фильмы нового сезона расскажут о космической навигации, аномалиях Вселенной, блуждающих телах и загадочной темной материи.

По словам ведущего, проект уникален тем, что рассказывает не о самых банальных вещах из мира астрономии. Звезды, планеты, галактики — о них уже многое известно. Мы поговорим о блуждающих астероидах, великих пустотах, мегастабильных пульсарах и других новейших открытиях науки. В этом проекте для зрителя новым будет практически все.

