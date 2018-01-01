Путеводитель по Вселенной (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
В документальном цикле «Путеводитель по Вселенной» ведущий, физик и известный блогер Дмитрий Побединский рассказывает, что происходило в раннем детстве нашей Вселенной, на чем будет летать человечество в далеком будущем и какие его ждут космические открытия. В этом помогают разобраться астрономы, ученые Российской академии наук.
Премьерные фильмы нового сезона расскажут о космической навигации, аномалиях Вселенной, блуждающих телах и загадочной темной материи.
По словам ведущего, проект уникален тем, что рассказывает не о самых банальных вещах из мира астрономии. Звезды, планеты, галактики — о них уже многое известно. Мы поговорим о блуждающих астероидах, великих пустотах, мегастабильных пульсарах и других новейших открытиях науки. В этом проекте для зрителя новым будет практически все.
