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Проводницы
1-й сезон

Проводницы (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

8.12017, Проводницы. Сезон 1 2 серии
ТВ-шоу, Документальный16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Они всегда кажутся немного отстраненными, но при этом – готовы в любой момент выслушать каждого, кому нужна помощь. Они всегда в идеальной форме и с голливудской улыбкой. Их боятся, их уважают, с ними делятся самыми сокровенными тайнами. В них влюбляются и им завидуют. Их носят на руках и их часто бросают любимые. Все потому, что они – проводницы!

Сериал Проводницы 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Документальный

Рейтинг

7.2 КиноПоиск